Gf Vip 7 e le elezioni politiche: ecco cosa ha deciso di fare Alfonso Signorini (Di lunedì 19 settembre 2022) Sembra delinearsi sempre più la nuova edizione del Gf Vip 7. Dopo aver anticipato quello che accadrà questa sera durante la prima puntata e dopo aver pubblicato le prime immagini della nuova Casa, adesso è il momento di affrontare un altro argomento. L'argomento in questione è il tema elezioni. Da giorni si mostravano le perplessità sulla partenza di questa settima edizione del reality più spiato d'Italia a ridosso delle elezioni politiche. Si era parlato di lunghi giorni di quarantena per coloro che avrebbero esercitato il diritto al voto: I gieffini, una volta terminate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente in Casa. Dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione Covid. Ad oggi l'indicazione ufficiale, stando a quanto ci risulta, è che ...

