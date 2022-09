Gerry Scotti: “Il rimorso che ho addosso adesso è grande” “Non ho potuto fare niente” (Di lunedì 19 settembre 2022) Gerry Scotti è certamente uno dei personaggi Tv più amati, in grado di strappare sempre un sorriso a chi lo segue da casa. Anche lui ha vissuto però un momento difficile nella sua vita che lo ha amareggiato non poco. Riuscire a entrare nel cuore dei telespettatori di tutte le età non è certamente semplice, ma quando questo accade si ha certamente la conferma di avere fatto un buon lavoro. Gerry Scotti rientra certamente in questa categoria grazie all’ironia con cui accoglie gli ospiti che intervengono nelle sue trasmissioni, unita anche alla capacità di strappare un sorriso nei momenti difficili. Non è certamente un caso che sia riuscito a guadagnarsi il soprannome di “zio Gerry”, che dimostra come lui faccia il possibile per essere alla mano nonostante la fama ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 settembre 2022)è certamente uno dei personaggi Tv più amati, in grado di strappare sempre un sorriso a chi lo segue da casa. Anche lui ha vissuto però un momento difficile nella sua vita che lo ha amareggiato non poco. Riuscire a entrare nel cuore dei telespettatori di tutte le età non è certamente semplice, ma quando questo accade si ha certamente la conferma di avere fatto un buon lavoro.rientra certamente in questa categoria grazie all’ironia con cui accoglie gli ospiti che intervengono nelle sue trasmissioni, unita anche alla capacità di strappare un sorriso nei momenti difficili. Non è certamente un caso che sia riuscito a guadagnarsi il soprannome di “zio”, che dimostra come lui faccia il possibile per essere alla mano nonostante la fama ...

Luca_zone : RT @rep_milano: Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia: continua la guerra sul libro. Indagato anche Gerry Scotti per diffamazione htt… - YO0NIVERSE_ : 2022 e ancora gerry scotti, paolo Bonolis, rudy zerbi, tina cipollari e elettra Lamborghini non sono concorrenti ufficiali #GFVIP - NiccoloNot : Vivo la mia vita un tuffo di Gerry Scotti sul bancone di Striscia alla volta - domthewizard : Quiz di una certa importanza, Amadeus e Gerry Scotti si stanno prendendo a capelli (più o meno) #sorelleallimite - Eleonora_16_ : RT @blinkhbdl: paperissima sprint programma surreale in cui trovi video di persone investite da tram e bambini che cadono dal primo piano c… -