Genova, barzelletta antisemita in sinagoga: bufera sull'assessora, Bucci la difende (Di lunedì 19 settembre 2022) La "storiella" raccontata da Lorenza Rosso al termine del suo intervento per la giornata europea della cultura ebraica continua a suscitare polemica. La presidente della Comunità ebraica, Petraroli: "Stupita dal basso livello culturale: scriverò al sindaco"

