Genova | arrivano le scuse dell’assessora Rosso e del sindaco Bucci dopo la battuta antisemita | «Mi dispiace aver offeso la comunità ebraica»

ilbaro_1967 : @serracchiani @rep_genova Vai vai che sono tutti voti che arrivano al cdx…. - Valeriaeffe : RT @Helliot_Spencer: Assessora ai servizi sociali di Genova conclude il suo intervento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica racconta… - emiliolussu81 : RT @Helliot_Spencer: Assessora ai servizi sociali di Genova conclude il suo intervento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica racconta… - FuffaForte : RT @Helliot_Spencer: Assessora ai servizi sociali di Genova conclude il suo intervento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica racconta… - DaniR64 : RT @Helliot_Spencer: Assessora ai servizi sociali di Genova conclude il suo intervento alla Giornata Europea della Cultura Ebraica racconta… -

RaiNews

le scuse dell'assessora al Sociale Lorenza Rosso dopo che ieri, 18 settembre, ha fatto una battuta antisemita durante un convegno sulla cultura ebraica alla sinagoga di. "Mi rendo ......, Cuneo e Savona si può usufruire di una tariffa ridotta o di uno sconto sul Family Ticket ... dedicata ai clienti CartaFRECCIA chea Torino con le Frecce e/o Intercity e per i titolari ... Porto di Genova, arrivano i tedeschi di Hapag Lloyd Una serata dedicata all'innovazione con la presentazione del nuovo cuv di casa Kia e una speciale lezione interattiva dietro ai fornelli ...In caldo per il futuro della panchina blucerchiata ci sono infatti D'Aversa e Ranieri, entrambi hanno già guidato la Sampdoria in passato, come del resto anche Giampaolo al momento del suo ritorno a ...