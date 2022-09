Gazzetta – Cannavaro-Benevento, Vigorito lo vuole nuovo allenatore (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 17:13:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Esonero di Caserta a un passo: il campione del mondo 2006 ha incontrato il presidente Vigorito e il ds Foggia e preso 24 ore per rispondere. Fra le possibili alternative c’è anche D’Aversa Giornata particolare per Fabio Caserta: l’allenatore calabrese ha diretto regolarmente l’allenamento pomeridiano del Benevento, ma a fine giornata ha ricevuto la notizia che il suo tempo sulla panchina giallorossa è ormai scaduto. Una comunicazione – per adesso – solo verbale, perché il Benevento per ufficializzare l’esonero di Caserta, attende prima di definire il volto del nuovo tecnico. In pole position c’è sempre Fabio Cannavaro, il capitano dell’Italia ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 17:13:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Esonero di Caserta a un passo: il campione del mondo 2006 ha incontrato il presidentee il ds Foggia e preso 24 ore per rispondere. Fra le possibili alternative c’è anche D’Aversa Giornata particolare per Fabio Caserta: l’calabrese ha diretto regolarmente l’allenamento pomeridiano del, ma a fine giornata ha ricevuto la notizia che il suo tempo sulla panchina giallorossa è ormai scaduto. Una comunicazione – per adesso – solo verbale, perché ilper ufficializzare l’esonero di Caserta, attende prima di definire il volto deltecnico. In pole position c’è sempre Fabio, il capitano dell’Italia ...

