Furto in un negozio del centro commerciale 'Campania': 18enne rimesso in libertà (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAveva provato a portare via una console dal centro commerciale Campania di Marcianise, ma una volta scoperto era stato tratto in arresto. Oggi il giudice lo ha rimesso in libertà. Il ragazzo, un 18enne di Telese Terme, era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, coadiuvati dal personale di sorveglianza del centro commerciale "Campania", mentre si allontanava furtivamente da un negozio di elettronica da dove aveva sottratto, pochi istanti prima, rimuovendo il dispositivo antitaccheggio, una console per videogame del valore di circa 300 euro. La refurtiva, interamente recuperata, era stata riconsegnata all'esercente. Stamattina dinanzi al giudice del Tribunale di Santa ...

