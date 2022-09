Funerali regina, guardie aprono i cancelli di Westminster Abbey (Di lunedì 19 settembre 2022) Le guardie reali hanno aperto i cancelli di Westminster Abbey, per consentire il passaggio dei partecipanti al funerale della regina Elisabetta II, a cui parteciperanno circa 200 persone. Fra questi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Lereali hanno aperto idi, per consentire il passaggio dei partecipanti al funerale dellaElisabetta II, a cui parteciperanno circa 200 persone. Fra questi, ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - Alina_twain : 'Prof possiamo guardare la diretta dei funerali della regina Elisabetta' no perché non so come segnarlo nel registr… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Nell'abbazia di Westminster attesi 2000 invitati: 500 tra teste coronate, capi di Stato e di Governo e dignitari. Tra i… -