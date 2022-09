Funerali Regina Elisabetta: tra una Londra blindata e il caso dei Paesi esclusi (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Londra è blindata. Oggi si terranno i solenni Funerali della Regina Elisabetta II, dopo che per cinque giorni decine di migliaia di persone si sono messe in fila, per ore, con l’obiettivo di dare l’ultimo saluto davanti alla bara della sovrana scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. Le esequie, a cui parteciperanno circa duemila invitati, si svolgeranno come da tradizione nell’Abbazia di Westminster. Un momento senza alcun dubbio storico, forse più di quanto ci si potesse immaginare, perché le misure di sicurezza a Londra oggi non saranno soltanto imponenti, saranno qualcosa di mai visto. Funerali Regina Elisabetta, operazione di sicurezza mai vista a Londra Il Regno Unito è infatti di fronte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set –. Oggi si terranno i solennidellaII, dopo che per cinque giorni decine di migliaia di persone si sono messe in fila, per ore, con l’obiettivo di dare l’ultimo saluto davanti alla bara della sovrana scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. Le esequie, a cui parteciperanno circa duemila invitati, si svolgeranno come da tradizione nell’Abbazia di Westminster. Un momento senza alcun dubbio storico, forse più di quanto ci si potesse immaginare, perché le misure di sicurezza aoggi non saranno soltanto imponenti, saranno qualcosa di mai visto., operazione di sicurezza mai vista aIl Regno Unito è infatti di fronte ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - I_Beefsquatch : 'Che indecenza gli uomini con la gonna, è malcostume, non sono uomini ma scherzi della natura'. Funerali di Stato d… - botero1960 : quanta cavolo di pianificazione ci vuole per organizzare sto popò di funerali della regina Elisabetta II? -