Funerali Regina Elisabetta, tra i leader politici presenti Putin non è stato invitato: Mosca in protesta (Di lunedì 19 settembre 2022) Funerali Regina Elisabetta: tanti leader politici europei e mondiali presenti per l'ultimo addio alla madre del Re Carlo III. Tra gli esclusi c'è il presidente della Russia Vladimir Putin con le proteste che sono arrivate da Mosca. Funerali Regina Elisabetta, i leader politici presenti Alle 11 (12 ora italiana) nell'abbazia di Westminster hanno avuto inizio i Funerali solenni (QUI LA DIRETTA) della Regina Elisabetta, ai quali parteciperanno oltre 500 tra capi di stato e rappresentanti dei governi di tutto il mondo. L'Italia presente con il presidente Sergio Mattarella e la figlia ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - SebastianoMica4 : Cu tuttu u rispettu pa regina, ma ci rumpistu a testa cu stu funerali.. - nagia59 : RT @perchetendenza: #QueenElizabethII: Per la celebrazione dei funerali di Stato della regina Elisabetta II -