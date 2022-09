Funerali Regina Elisabetta, “le cause ufficiali della morte? Non ci sarà traccia nemmeno sul certificato del decesso” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Stava male ma i problemi motori non sono sufficienti a spiegare. Delle reali cause del decesso non ci sarà traccia nemmeno nel certificato di morte”. Con queste parole, Andrew Morton, uno dei massimi esperti della Royal Family, commenta le condizioni di salute della Regina Elisabetta prima della sua morte. “Sono sicuro di questo – dichiara in un’intervista rilasciata a Repubblica – A Filippo, come causa della scomparsa, venne scritto “età avanzata”. Credo che accadrà lo stesso con Elisabetta”. Eppure, i primi segnali che qualcosa non andava erano già stati dati durante l’atteso Giubileo di Platino quando la sovrana riuscì a prendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “Stava male ma i problemi motori non sono sufficienti a spiegare. Delle realidelnon cineldi”. Con queste parole, Andrew Morton, uno dei massimi espertiRoyal Family, commenta le condizioni di saluteprimasua. “Sono sicuro di questo – dichiara in un’intervista rilasciata a Repubblica – A Filippo, come causascomparsa, venne scritto “età avanzata”. Credo che accadrà lo stesso con”. Eppure, i primi segnali che qualcosa non andava erano già stati dati durante l’atteso Giubileo di Platino quando la sovrana riuscì a prendere ...

