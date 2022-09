Funerali regina Elisabetta, Kate Middleton incontra la First Lady ucraina Olena Zelenska: la foto (Di lunedì 19 settembre 2022) Un incontro immortalato dai fotografi, quello tra Kate Middleton e Olena Zelenska, la First Lady ucraina presente ai Funerali della regina Elisabetta II. Un incontro che appare un chiaro segnale. La Russia è stata esclusa dagli invitati alla cerimonia. L’invasione dell’ucraina da parte di Mosca con il Regno Unito, in prima fila per fornire sostegno e aiuto, ha impedito che l’invito arrivasse anche al leader russo. La Russia ha protestato e giudicato “profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione – imposta dal governo britannico di Liz Truss (appena succeduta a Boris Johnson) assieme a quella dei soli Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela – da qualunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Un incontro immortalato daigrafi, quello tra, lapresente aidellaII. Un incontro che appare un chiaro segnale. La Russia è stata esclusa dagli invitati alla cerimonia. L’invasione dell’da parte di Mosca con il Regno Unito, in prima fila per fornire sostegno e aiuto, ha impedito che l’invito arrivasse anche al leader russo. La Russia ha protestato e giudicato “profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione – imposta dal governo britannico di Liz Truss (appena succeduta a Boris Johnson) assieme a quella dei soli Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela – da qualunque ...

