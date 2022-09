Funerali Regina Elisabetta: Il Pubblico Protesta! (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo speciale di Verissimo dedicato ai finerali della Regina Elisabetta non è piaciuto al Pubblico Mediaset. La conduttrice Silvia Toffanin è stata sommersa dalle critiche. Il Pubblico protesta anche per le numerose gaffe. Ecco cosa è successo. In occasione dei Funerali della Regina Elisabetta, Canale 5 ha stravolto la sua programmazione dedicando l’intera giornata a seguire la funzione religiosa e la processione. La mattinata a partire dalle 11 è stata affidata proprio a Silvia Toffanin, con una sorta di speciale di Verissimo che in realtà si è trasformato per l’occasione in un programma di attualità. Sono stati diversi gli ospiti in studio e gli opinionisti che si sono alternati, mentre la Toffanin ha seguito passo passo lo svolgersi dei Funerali. Allo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Lo speciale di Verissimo dedicato ai finerali dellanon è piaciuto alMediaset. La conduttrice Silvia Toffanin è stata sommersa dalle critiche. Ilprotesta anche per le numerose gaffe. Ecco cosa è successo. In occasione deidella, Canale 5 ha stravolto la sua programmazione dedicando l’intera giornata a seguire la funzione religiosa e la processione. La mattinata a partire dalle 11 è stata affidata proprio a Silvia Toffanin, con una sorta di speciale di Verissimo che in realtà si è trasformato per l’occasione in un programma di attualità. Sono stati diversi gli ospiti in studio e gli opinionisti che si sono alternati, mentre la Toffanin ha seguito passo passo lo svolgersi dei. Allo ...

