Funerali regina Elisabetta, il lungo viaggio del feretro da Westminster a Wellington Arch: la diretta (Di lunedì 19 settembre 2022) Il feretro della regina Elisabetta II viene trasportato in processione all'Abbazia di Westminster dalla State Gun Carriage della Royal Navy. Dopo i Funerali, la bara sarà trasportata dall'Abbazia di Westminster a Wellington Arch. Leggi su lastampa (Di lunedì 19 settembre 2022) IldellaII viene trasportato in processione all'Abbazia didalla State Gun Carriage della Royal Navy. Dopo i, la bara sarà trasportata dall'Abbazia di

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - CianoLeone : @AnnamariaBiello i russi non invitati ai funerali della regina.sputin e la sua guerra e' stato considerato immorale - leftsnoopy : RT @confundustria: La madre 95enne del nostro Direttore Esegutivo guardando in tv i funerali della Regina Elisabetta:'guarda quanti lasarun… -