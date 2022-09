Funerali Regina Elisabetta, il biglietto di Carlo III sulla bara (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “In ricordo amorevole e devoto. Charles R.”. Così recita il biglietto che si trova sulla bara della Regina Elisabetta in mezzo alla corona di fiori. biglietto che Carlo III ha scritto a mano per la madre, un messaggio personale. La R. che segue il nome Charles fa parte di una lunga tradizione della monarchia britannica: significa ‘Rex’ o ‘Regina’ in latino, per le firme dei documenti ufficiali. Ci sono delle eccezioni, come la Regina Vittoria che si firmava Victoria RI, ‘Regina Imperator’ dopo la sua nomina a imperatrice dell’India. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “In ricordo amorevole e devoto. Charles R.”. Così recita ilche si trovadellain mezzo alla corona di fiori.cheIII ha scritto a mano per la madre, un messaggio personale. La R. che segue il nome Charles fa parte di una lunga tradizione della monarchia britannica: significa ‘Rex’ o ‘’ in latino, per le firme dei documenti ufficiali. Ci sono delle eccezioni, come laVittoria che si firmava Victoria RI, ‘Imperator’ dopo la sua nomina a imperatrice dell’India. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

