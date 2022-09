Funerali Regina Elisabetta, ecco che cosa Sua Maestà ha voluto fosse sepolto con sé: un vero piccolo tesoro (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi i Funerali della Regina Elisabetta hanno tenute incollate in tutto il mondo tantissime persone affezionate alla sovrana. Quello che non si sa però, è cosa Sua Maestà ha voluto che fosse sepolto con lei. Alla fine, dopo undici giorni, il protocollo “London Bridge” è giunto al termine. Oggi, infatti, si sono tenute le esequie davanti a milioni di sudditi all’Abbazia di Westminster a Londra. Ma non solo. Il palinsesto delle maggiori reti televisive italiane, infatti, è stato stravolto, proprio per poter trasmettere in diretta i Funerali della monarca più longeva del Regno Unito. Fonte: Instagram @theroyalfamilyInsomma, una programmazione speciale per una sovrana speciale che riposerà poi nella cappella di San Giorgio al castello di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi idellahanno tenute incollate in tutto il mondo tantissime persone affezionate alla sovrana. Quello che non si sa però, èSuahachecon lei. Alla fine, dopo undici giorni, il protocollo “London Bridge” è giunto al termine. Oggi, infatti, si sono tenute le esequie davanti a milioni di sudditi all’Abbazia di Westminster a Londra. Ma non solo. Il palinsesto delle maggiori reti televisive italiane, infatti, è stato stravolto, proprio per poter trasmettere in diretta idella monarca più longeva del Regno Unito. Fonte: Instagram @theroyalfamilyInsomma, una programmazione speciale per una sovrana speciale che riposerà poi nella cappella di San Giorgio al castello di ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - ambra208 : RT @marcosalvati: Ma perché trasmettiamo i funerali della regina a reti unificate? Siamo diventati membri del Commonwealth a nostra insaput… - elbaffo313 : @vfeltri Da quando c'è la TV sono morti 5 Papi. Durante i loro funerali non ci fu l'esagerazione mediatica come ade… -