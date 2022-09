Funerali regina Elisabetta, alle 11 le esequie di Stato con 2000 invitati: è partito il corteo reale – DIRETTA (Di lunedì 19 settembre 2022) È il giorno dei solenni Funerali di Stato per la regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l’ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica: per oggi sono chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i Funerali. Londra si è risvegliata con qualche nuvola in cielo ma per la giornata è previsto bel tempo. La metropoli è blindata come forse mai prima, almeno nell’area centrale, dove è scattato un vero e proprio lockdown, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla: è atteso un milione di persone nella capitale, e c’è da garantire la sicurezza anche dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo. Dopo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) È il giorno dei solennidiper la, scomparsa l’8 settembre all’età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l’ultimo addio alla sovrana più longeva della storia britannica: per oggi sono chiusi musei e molte attività commerciali, cancellati gli appuntamenti in ospedale e i. Londra si è risvegliata con qualche nuvola in cielo ma per la giornata è previsto bel tempo. La metropoli è blindata come forse mai prima, almeno nell’area centrale, dove è scattato un vero e proprio lockdown, con Scotland Yard impegnata nella sua più grande operazione di sicurezza per controllare la folla: è atteso un milione di persone nella capitale, e c’è da garantire la sicurezza anche dei circa 500 fra leader e dignitari varida quasi tutto il mondo. Dopo che ...

