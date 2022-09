Funerali Regina Elisabetta, agente di Scotland Yard sviene durante la cerimonia: cosa è accaduto (Di lunedì 19 settembre 2022) Un agente di Scotland Yard in servizio davanti all’abbazia di Westminster è svenuto mentre era in corso la liturgia solenne in memoria della Regina Elisabetta. Il poliziotto si è subito ripreso ma per precauzione è stato portato via su una barella dai marinai della Royal Navy. Sono migliaia gli agenti e i militari che prendono parte al corteo funebre da poco iniziato e ne garantiscono la sicurezza lungo le strade del centro di Londra. Sabato scorso, Carlo III ha visitato il quartier generale della polizia metropolitana nel distretto di Lambeth a Londra per ringraziare i funzionari della polizia e dei servizi di emergenza coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione degli eventi dalla morte della defunta Regina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Undiin servizio davanti all’abbazia di Westminster è svenuto mentre era in corso la liturgia solenne in memoria della. Il poliziotto si è subito ripreso ma per precauzione è stato portato via su una barella dai marinai della Royal Navy. Sono migliaia gli agenti e i militari che prendono parte al corteo funebre da poco iniziato e ne garantiscono la sicurezza lungo le strade del centro di Londra. Sabato scorso, Carlo III ha visitato il quartier generale della polizia metropolitana nel distretto di Lambeth a Londra per ringraziare i funzionari della polizia e dei servizi di emergenza coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione degli eventi dalla morte della defunta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

