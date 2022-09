Funerali di Elisabetta, Rania di Giordania: era la regina del mondo, simbolo di amore e disciplina (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel giorno dei Funerali di Elisabetta, mentre Biden e Macron fanno i capricciosi sulle misure di sicurezza. Con il mondo che segue in diretta televisiva le lacrime che sgorgano sul viso di un provato Re Carlo III, Rania di Giordania affida a un’intervista alla Cnn commozioni e ricordi che la legano alla regina. E nella giornata che chiude gli oltre dieci giorni dell’addio regale, nelle ore della commemorazione funebre finale, i ricordi personali si mescolano all’immagine pubblica di una sovrana amata e rispettata. «Simbolicamente, era la regina del mondo», esordisce allora Rania di Giordania, sovrana a sua volta. Quindi aggiunge: «È una donna che ha messo la vita al servizio del suo popolo. E che per 70 anni, nemmeno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel giorno deidi, mentre Biden e Macron fanno i capricciosi sulle misure di sicurezza. Con ilche segue in diretta televisiva le lacrime che sgorgano sul viso di un provato Re Carlo III,diaffida a un’intervista alla Cnn commozioni e ricordi che la legano alla. E nella giornata che chiude gli oltre dieci giorni dell’addio regale, nelle ore della commemorazione funebre finale, i ricordi personali si mescolano all’immagine pubblica di una sovrana amata e rispettata. «Simbolicamente, era ladel», esordisce alloradi, sovrana a sua volta. Quindi aggiunge: «È una donna che ha messo la vita al servizio del suo popolo. E che per 70 anni, nemmeno ...

