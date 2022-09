Funerali di Elisabetta II, le spoglie della regina arrivano alla cappella di St. George tra gli inchini dei fedeli – Foto e video (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di celebrazioni e omaggi, oggi il Regno Unito ha dato l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II. In serata le sue spoglie sono arrivate alla cappella di St. George, annessa al castello di Windsor, dove la sovrana è stata sepolta. L’ultima giornata di addii a Elisabetta è iniziata questa mattina all’Abbazia di Westminster, dove hanno preso il via ufficialmente i Funerali di Stato della sovrana. La camera ardente a Westminster Hall, rimasta aperta al pubblico per cinque giorni – si stima siano almeno 400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della regina, sobbarcandosi fino a 26 ore di fila -, è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di celebrazioni e omaggi, oggi il Regno Unito ha dato l’ultimo salutoII. In serata le suesono arrivatedi St., annessa al castello di Windsor, dove la sovrana è stata sepolta. L’ultima giornata di addii aè iniziata questa mattina all’Abbazia di Westminster, dove hanno preso il via ufficialmente idi Statosovrana. La camera ardente a Westminster Hall, rimasta aperta al pubblico per cinque giorni – si stima siano almeno 400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro, sobbarcandosi fino a 26 ore di fila -, è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le ...

