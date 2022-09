Funerale regina Elisabetta, l’omelia dell’arcivescovo di Canterbury: “Pochi leader ricevono l’amore che abbiamo visto. Ci incontreremo di nuovo” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Raramente una promessa è stata mantenuta così bene”. Elisabetta II “ha dedicato la sua vita a servire la nazione e il Commonwealth“, come aveva promesso nella trasmissione radiofonica fatta per il suo 21esimo compleanno. Ha esordito così l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della Chiesa d’Inghilterra, nel suo sermone durante la liturgia solenne all’abbazia di Westminster in memoria della defunta regina. Welby ha anche ricordato l’iconico ‘We’ll Meet Again’ (“Ci incontreremo di nuovo“) che la sovrana indirizzò in un messaggio ai sudditi nel pieno del lockdown per la pandemia di Covid, ribadendolo ora in nome della fede nell’aldilà. “Pochi leader – ha proseguito l’arcivescovo – ricevono le testimonianze di amore che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “Raramente una promessa è stata mantenuta così bene”.II “ha dedicato la sua vita a servire la nazione e il Commonwealth“, come aveva promesso nella trasmissione radiofonica fatta per il suo 21esimo compleanno. Ha esordito così l’arcivescovo di, Justin Welby, primate della Chiesa d’Inghilterra, nel suo sermone durante la liturgia solenne all’abbazia di Westminster in memoria della defunta. Welby ha anche ricordato l’iconico ‘We’ll Meet Again’ (“Cidi“) che la sovrana indirizzò in un messaggio ai sudditi nel pieno del lockdown per la pandemia di Covid, ribadendolo ora in nome della fede nell’aldilà. “– ha proseguito l’arcivescovo –le testimonianze di amore che ...

Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - rtl1025 : ???? Il feretro della regina #ElisabettaII è stato portato all'interno dell'abbazia di #Westminster. Ha così inizio i… - Agenzia_Ansa : Il feretro della regina Elisabetta II è stato portato a spalla da un picchetto d'onore della Royal Guard nell'abbaz… - marco16marzo202 : @itBritish Oggi, il funerale della regina, e sono senza gas in casa. Il problema energetico è pura speculazione, qu… - hankercrush : Sto guardando il funerale della regina con la musica rock di sottofondo per via del mio vicino che ce l'ha a tutto… -