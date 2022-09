Funerale regina Elisabetta, i momenti più simbolici della cerimonia: Meghan senza libretto, il commovente silenzio e i cannoni simbolo dell’impero che fu (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 12 giorni di cordoglio, oggi The Final Commital, l’ultimo saluto, per colei che è stata amata come la regina del popolo. Una macchina organizzativa e logistica con giorni e giorni di preparazione e prove di marcia fatte anche di notte perché tutto filasse senza intoppi. Sotto una regia studiata per anni. Cominciamo dalla fine: per l’ultima volta si canta God Save The Queen. Commozione e solennità. Stendardi e trombe rivolte al cielo. Poi il feretro portato in spalla dagli alti ufficiali della Marina in alta uniforme. I placement in chiesa seguono un rigido protocollo. Dietro King Charles siede il figlio Harry indossa l’abito scuro. Dopo la “fuga” negli States è stato “spogliato” della gallonata e decorata divisa militare. Meghan di fianco al marito non ha in mano il libro dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 12 giorni di cordoglio, oggi The Final Commital, l’ultimo saluto, per colei che è stata amata come ladel popolo. Una macchina organizzativa e logistica con giorni e giorni di preparazione e prove di marcia fatte anche di notte perché tutto filasseintoppi. Sotto una regia studiata per anni. Cominciamo dalla fine: per l’ultima volta si canta God Save The Queen. Commozione e solennità. Stendardi e trombe rivolte al cielo. Poi il feretro portato in spalla dagli alti ufficialiMarina in alta uniforme. I placement in chiesa seguono un rigido protocollo. Dietro King Charles siede il figlio Harry indossa l’abito scuro. Dopo la “fuga” negli States è stato “spogliato”gallonata e decorata divisa militare.di fianco al marito non ha in mano il libro dei ...

