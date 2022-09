Fratelli d' Italia gioca a ruzzica con lo Stato | ' Vogliamo il ministero del mare'

FratellidItalia : ?? Veramente pensate siano l’uno contro l’altro? Basta Governi d'inciucio: scegli la coerenza, vota Fratelli d'Itali… - FratellidItalia : ?? Se vuoi ridurre le tasse il #25settembre devi uscire di casa, andare a votare e scegliere Fratelli d’Italia ????… - FratellidItalia : ?? Non farli tornare mai più al governo. Il #25settembre li puoi fermare votando Fratelli d’Italia. #VAIaVOTARE… - paolamorellato : RT @Peppeslm: 'Quasi nessuno ha parlato del programma di Fratelli d’Italia relativo alla cultura. Certo, leggerlo significa intraprendere u… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Politica, Petrucci (FdI): “Fratelli d’Italia continua a crescere, in tanti credono nella nostra sfida bellissima” http… -

Money.it

Solo e soltanto sparate: si pensi per esempio alle rivendicazioni filo - atlantiste ripetute ogni giorno dalla leader did'. "Maiale tutto di prosciutti": lo sfregio di Bersani a ...Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio perd'denuncia: 'Fare contemporaneamente il candidato alla Camera ed il presidente della Regione andando in giro a promettere milioni ... Programma scuola centrodestra: le proposte di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per le elezioni 2022 "Pronti a guidare il Paese. Un governo nazionale di Centrodestra a trazione di Fratelli d'Italia aiuterebbe anche Lucca e la Giunta Pardini". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell ...Il gruppo regionale di Fratelli D’Italia critica la scelta di nominare l’ex consigliere a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre ...