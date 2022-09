sportli26181512 : Leicester, individuato il successore di Rodgers: Secondo il Telegraph, il Leicester sarebbe interessato ad assumere… -

Calciomercato.com

La squadra di Thomas(nel mirino delse dovesse dare il benservito a Rodgers) va k.o. dopo tre risultati utili di fila e arriva alla sosta con 6 punti in 7 partite, ruolino di marcia ...Commenta per primo Secondo il Telegraph , ilsarebbe interessato ad assumere il manager del Brentford Thomasse decidesse di separarsi da Brendan Rodgers . Frank al Leicester Ecco la sua posizione | Mercato Brentford boss Thomas Frank has become Leicester City's "top target" to replace Brendan Rodgers, according to a report. The former Celtic manager is on the brink at the King Power Stadium as a dismal ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.