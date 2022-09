Franco Lucente torna a ricoprire la Carica di Consigliere regionale | «Non mi sono mai fermato e continuerò a lavorare come ho sempre fatto»

giornalemetro : Regione Lombardia, Riccardo De Corato si dimette anche da consigliere regionale e gli subentra Franco Lucente | Gio… -

In quel momento le dimissioni saranno esecutive esubentrerà come consigliere regionale di Fratelli d'Italia. I candidati avversari di De Corato De Corato ha compiuto questa scelta ...In tale data le dimissioni saranno esecutive e a De Corato subentrerà come Consigliere regionale. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews ...Milano, 16 settembre, 2022. Franco Lucente torna Consigliere effettivo dell’Assemblea regionale degli eletti. Riccardo De Corato ha confermato e protocollato le dimissioni da consigliere regionale. Le ...Le dimissioni depositate fanno seguito a quelle già rassegnate a fine agosto e, in occasione della seduta dello scorso 8 settembre, respinte dall’Assemblea parlamentare regionale con 32 voti contrari, ...