Francia, polemica Mbappé: niente foto di squadra, il motivo (Di lunedì 19 settembre 2022) Tra non più di qualche mese si terrà il tanto atteso Mondiale in Quatar, dove la Francia campione del Mondo sarà chiamata a difendere il titolo. Ormai sono partiti i preparativi in attesa della kermesse e la Nazionale transalpina si è sottoposta alle consuete fotografie di rito prima della competizione. All'appuntamento però mancava un giocatore, forse il più atteso e importante della selezione guidata da Didier Deschamps, Kylian Mbappé. Il campione francese ha deciso di non prendere parte al servizio fotografico insieme ai compagni a causa di un mancato accordo riguardo ai diritti d'immagine. La Federazione Francese ha infatti diramato un comunicato che recitava: "Mbappé ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica"

