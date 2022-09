Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) L'asso della Psg e della Francia Kylian Mbappé "ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) L'asso della Psg e dellaKylian"ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con ladi calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione ...

ossobuco20111 : Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale - sportface2016 : #Mbappè | Niente sessione fotografica con la #Francia per i diritti d'immagine - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Scontro Mbappè-Francia: niente foto per diritti di immagine: L’asso della Psg e della Francia K… - CalcioFinanza : Scontro tra Mbappè e la Federcalcio francese: per la stella del PSG niente foto in nazionale per il tema diritti di… - bertuccibr1 : Le operazioni di #marketing della #Francia riguarderanno solo i grandi partner e potrebbero rimanere bloccati, come… -

Francia: Mbappé dice no a servizio fotografico in Nazionale L'asso della Psg e della Francia Kylian Mbappé "ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di "modificare l'accordo" ... Antepost capocannoniere Mondiali: Kane favorito, poi Mbappé e Benzema Ma chi, secondo i bookmaker, segnerà più gol Tra i più attesi sicuramente Harry Kane per l'Inghilterra, Mbappé e Benzema per la Francia ma anche Lukaku per il Belgio e Messi per l'Argentina. IL ... L'asso della Psg e dellaKylian"ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma" domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di "modificare l'accordo" ...Ma chi, secondo i bookmaker, segnerà più gol Tra i più attesi sicuramente Harry Kane per l'Inghilterra,e Benzema per lama anche Lukaku per il Belgio e Messi per l'Argentina. IL ...