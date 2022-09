PianetaMilan : #Francia, #Lloris lascia il ritiro della Nazionale: #Maignan giocherà titolare #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, Maignan verso la titolarità con la Francia: Lloris lascia il ritiro: La Francia ha escluso il terzino del Mi… - marcogarghe : @MichaoRossit Lloris è un buon portiere, che ha tra i suoi pregi migliori quello di riuscire a dare una sensazione… -

Calciomercato.com

1 Laha escluso il terzino del Milan Theo Hernandez dalla lista dei convocati per una lesione all'adduttore destro, così come il portiere Hugo. Al suo posto giocherà titolare l'altro ...MILANO - Stop per Theo Hernandez, costretto a lasciare il ritiro dellaper un problema all'adduttore . Le condizioni del terzino del Milan saranno valutate nei ... Anche il portiere Hugo... Milan, Maignan verso la titolarità con la Francia: Lloris lascia il ritiro Il terzino sostituito in nazionale dall'ex romanista Digne: si attendono gli esami strumentali. In casa rossonera sono da valutare anche le condizioni di Calabria ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...