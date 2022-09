Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta? I dettagli (Di lunedì 19 settembre 2022) Stando a quanto si mormora a Roma, Noemi Bocchi sarebbe incinta del quarto figlio di Francesco Totti. A riportare il gossip nel salotto di Domenica In è stato Roberto D’Agostino, giornalista di gossip fondatore di Dagospia che domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier su Rai 1. A quanto pare l’ex calciatore della Roma aveva chiesto anche a Ilary Blasi di fare un terzo figlio per “superare la crisi e cementare il rapporto”, ma lei vista la situazione si era categoricamente rifiutata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi, ecco come ha smesso di fumare Maria De Filippi, ecco come ha smesso di fumare Vediamo come la regina delle reti Mediaset è riuscita a prendere questa importante ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 settembre 2022) Stando a quanto si mormora a Roma,sarebbedel quarto figlio di. A riportare il gossip nel salotto di Domenica In è stato Roberto D’Agostino, giornalista di gossip fondatore di Dagospia che domenica scorsa è stato ospite di Mara Venier su Rai 1. A quanto pare l’ex calciatore della Roma aveva chiesto anche a Ilary Blasi di fare un terzo figlio per “superare la crisi e cementare il rapporto”, ma lei vista la situazione si era categoricamente rifiutata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi, ecco come ha smesso di fumare Maria De Filippi, ecco come ha smesso di fumare Vediamo come la regina delle reti Mediaset è riuscita a prendere questa importante ...

