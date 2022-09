FOTO – Il gesto di Lozano dopo il fischio finale fa discutere tutti, cosa è successo (Di lunedì 19 settembre 2022) Quella di Milan-Napoli è stata una notte speciale per la squadra azzurra. Una vittoria per 2-1, con i gol decisivi di Matteo Politano su rigore e di Giovanni Simeone, che proietta il club azzurro in testa alla classifica di Serie A, a quota 17 punti, al pari dell’Atalanta. Non sono mancate le sofferenze nel corso del match, a causa della furia degli uomini di Stefano Pioli che comunque non hanno sfigurato in campo. A un certo punto, il Milan sembrava poterla pareggiare: in particolare, il Napoli ha sofferto l’uscita anticipata di Matteo Politano per infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato Alessio Zerbin, a discapito di Hirving Lozano (reduce dai problemi influenzali in settimana) che è rimasto invece in panchina. Una scelta che parrebbe aver indispettito, almeno inizialmente, lo stesso messicano che, a fine partita, si è mostrato nervoso nei confronti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Quella di Milan-Napoli è stata una notte speciale per la squadra azzurra. Una vittoria per 2-1, con i gol decisivi di Matteo Politano su rigore e di Giovanni Simeone, che proietta il club azzurro in testa alla classifica di Serie A, a quota 17 punti, al pari dell’Atalanta. Non sono mancate le sofferenze nel corso del match, a causa della furia degli uomini di Stefano Pioli che comunque non hanno sfigurato in campo. A un certo punto, il Milan sembrava poterla pareggiare: in particolare, il Napoli ha sofferto l’uscita anticipata di Matteo Politano per infortunio alla caviglia. Al suo posto è entrato Alessio Zerbin, a discapito di Hirving(reduce dai problemi influenzali in settimana) che è rimasto invece in panchina. Una scelta che parrebbe aver indispettito, almeno inizialmente, lo stesso messicano che, a fine partita, si è mostrato nervoso nei confronti ...

