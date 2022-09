Fondo Nuove Competenze: le novità per il 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che ufficializza l’arrivo di 1 miliardo di euro di fondi ReAct-Eu per il finanziamento del Fondo Nuove Competenze. Un decreto molto atteso dalle aziende di tutta Italia che, in una recente survey condotta da Time Vision, avevano sottolineato la necessità di tempi celeri per il decreto, in modo da non perdere il 2022 per intero. Delle novità del Fondo Nuove Competenze parla la rubrica L’incentivo del lunedì di questa settimana. Cosa cambia con il Fondo Nuove Competenze? Il decreto del ministro Orlando modifica il precedente Fondo Nuove Competenze da più punti di vista, sia organizzativi che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che ufficializza l’arrivo di 1 miliardo di euro di fondi ReAct-Eu per il finanziamento del. Un decreto molto atteso dalle aziende di tutta Italia che, in una recente survey condotta da Time Vision, avevano sottolineato la necessità di tempi celeri per il decreto, in modo da non perdere ilper intero. Delledelparla la rubrica L’incentivo del lunedì di questa settimana. Cosa cambia con il? Il decreto del ministro Orlando modifica il precedenteda più punti di vista, sia organizzativi che ...

AndreaOrlandosp : Ho firmato il decreto che stanzia 1mld€ per Fondo Nuove Competenze. Abbiamo lavorato a lungo con parti sociali su q… - bizcommunityit : Lavoro: Orlando, ok a 1 miliardo per Fondo nuove competenze - teatrabile : Il Laboratorio #teatro è uno strumento fantastico, utile a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, per appropr… - fantprecario : @danffi Sono eventi “famosi” tutti legati all’infanzia/gioventù di noi boomers che abbiamo vissuto a spese delle nu… - mbbelluco : RT @MinLavoro: #FondoNuoveCompetenze, @AndreaOrlandosp firma decreto: un miliardo di euro per il programma, riformato orientandolo al soste… -