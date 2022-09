lifestyleblogit : Flavio Faccin di Hydromed: “Con il magnesio colloidale manteniamo altissime facoltà mentali ed energetiche” - -

Adnkronos

In Italia Hydromed è l'azienda leader nella produzione di questo speciale tipo di colloidali, fondata a Schio da. Magnesio e potassio,: la combinazione contro la ..., CEO di Hydromed parla delle nanoparticelle di oro colloidale utilizzate per elaborare un vaccino contro il Covid - 19 Milano, 8 Giugno 2022. Sin dalla sua fondazione, in Hydromed... Flavio Faccin: i colloidali puri sono perfetti per far fronte alla stagione estiva