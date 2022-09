Firenze | la presentatrice e showgirl Adriana Volpe madrina della XX edizione di Corri la vita 

(Di lunedì 19 settembre 2022) La corsa, rinviata di una settimana per causa delle elezioni, apre le iniziative cittadine in programma per il Pinktober, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno L'articolo proviene daPost.

19 settembre 2022 - Sarà la presentatrice e showgirl Adriana Volpe la madrina della XX edizione di CORRI LA VITA che si svolgerà nel capoluogo toscano domenica 2 ottobre (anziché domenica 25 settembre come inizialmente previsto) per causa delle elezioni. Per celebrare i venti anni di CORRI LA VITA, sabato 1 ottobre il Comune di Firenze ospiterà eventi speciali. La corsa, rinviata di una settimana per causa delle elezioni, apre le iniziative cittadine in programma per il Pinktober, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Adriana Volpe madrina, Cesare Prandelli starter. Presenti sul palco 20 ospiti speciali per celebrare i 20 anni della manifestazione.