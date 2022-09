Fiere: tra business e innovazione 4 mesi a pieno ritmo per il calendario di Ieg (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Da pochissimo conclusasi con pieno successo mondiale l’edizione settembrina di Vicenzaoro September (in concomitanza con VO Vintage), già si prospettano quattro mesi ad alta intensità di business per le Fiere di Ieg-Italian Exhibition Group. Il ruolo di community catalyst della Spa si eserciterà anche attraverso le diverse manifestazioni pronte a far rotta sui quartieri e le location del Gruppo grazie a un fitto calendario di appuntamenti di respiro internazionale. Gli appuntamenti firmati Ieg ripartiranno da Roma (22-25 settembre) all’insegna del tempo libero con la stagione di Abilmente, il Salone delle Iidee creative in programma nella fiera della città eterna. Stagione che, dopo la capitale, offrirà al popolo degli amanti del ‘Do It Yourself’ giornate all’insegna ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Da pochissimo conclusasi consuccesso mondiale l’edizione settembrina di Vicenzaoro September (in concomitanza con VO Vintage), già si prospettano quattroad alta intensità diper ledi Ieg-Italian Exhibition Group. Il ruolo di community catalyst della Spa si eserciterà anche attraverso le diverse manifestazioni pronte a far rotta sui quartieri e le location del Gruppo grazie a un fittodi appuntamenti di respiro internazionale. Gli appuntamenti firmati Ieg ripartiranno da Roma (22-25 settembre) all’insegna del tempo libero con la stagione di Abilmente, il Salone delle Iidee creative in programma nella fiera della città eterna. Stagione che, dopo la capitale, offrirà al popolo degli amanti del ‘Do It Yourself’ giornate all’insegna ...

