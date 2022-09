Federica Calemme sogna Sanremo ma da cantante o conduttrice? | poi parla di Gianmaria Antinolfi

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 settembre 2022), in un’intervista dello scorso agosto a BlastingNews e ripresa in queste ore da IsaeChia.it, ha svelato quali sono i programmi televisivi a cui vorrebbe partecipare dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip dello scorso anno. “Il GFVip è arrivato tutto così molto casualmente, ho deciso di partecipare anche per dare uno step successivo alla mia carriera e per farmi conoscere. Ma anche un po’ per curiosità! Ora mi piacerebbe partecipare ad un po’ di programmi. I primi due che mi vengono in mente sono: Pechino Express, un programma dove ti metti davvero alla prova, devi procurarti praticamente tutto, sarebbe davvero un’esperienza unica. L’altro è Tale e Quale Show, perché sarebbe molto divertente interpretare qualcuno; poi ci sarebbe. Vabbè ci siamo capiti, volo basso, ahah, alla fine si deve sempre pensare in ...