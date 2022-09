Fedele: “Napoli miracolato. Sfiorata la figuraccia, il Milan meritava” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mentre tutti sono felici del trionfo del Napoli, Enrico Fedele non si lascia condizionare dal risultato ed ha espresso le sue critiche per la prestazione del Napoli a San Siro, ai microfoni di Radio Marte: “Contento per la vittoria del Napoli? Molto. Sono molto contento del risultato, ma molto scontento della prestazione. Il Napoli per 45 minuti ha fatto poco. Le ammonizioni, alla fine, non hanno significato sulla prestazione. Il Milan ha imposto il gioco e sovrastato l’avversario sul piano del gioco. Stanislav Lobotka ha toccato tre palloni in tutto. Il Napoli non ha indovinato un solo colpo di testa. E’ stato fatto un miracolo e mezzo. Il Napoli ha peccato sul piano della personalità: sembrava voler restare nel ventre della classifica, mentre il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Mentre tutti sono felici del trionfo del, Enriconon si lascia condizionare dal risultato ed ha espresso le sue critiche per la prestazione dela San Siro, ai microfoni di Radio Marte: “Contento per la vittoria del? Molto. Sono molto contento del risultato, ma molto scontento della prestazione. Ilper 45 minuti ha fatto poco. Le ammonizioni, alla fine, non hanno significato sulla prestazione. Ilha imposto il gioco e sovrastato l’avversario sul piano del gioco. Stanislav Lobotka ha toccato tre palloni in tutto. Ilnon ha indovinato un solo colpo di testa. E’ stato fatto un miracolo e mezzo. Ilha peccato sul piano della personalità: sembrava voler restare nel ventre della classifica, mentre il ...

