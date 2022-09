Fate The Winx Saga 3 esplorerà la mitologia della serie, lo showrunner spera nel rinnovo: “Abbiamo appena iniziato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Fate The Winx Saga 3 ci sarà? È quello che spera lo showrunner della serie tv, Brian Young. Adattamento live action della lunga serie animata di Nickelodeon, Winx Club, Fate ha debuttato su Netflix nel 2021. La serie segue le vicende di un collegio magico chiamato Alfea, che addestra le Fate all’arte magica. Bloom Peters, una fata del fuoco, è diversa dalle altre: infatti è cresciuta nel mondo degli esseri umani. Attenzione: da qui seguono SPOILER sul finale della seconda stagione. Fate The Winx Saga 2 si è conclusa con il botto. Dopo aver rapito Sky, Sebastian ha iniziato a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)The3 ci sarà? È quello chelotv, Brian Young. Adattamento live actionlungaanimata di Nickelodeon,Club,ha debuttato su Netflix nel 2021. Lasegue le vicende di un collegio magico chiamato Alfea, che addestra leall’arte magica. Bloom Peters, una fata del fuoco, è diversa dalle altre: infatti è cresciuta nel mondo degli esseri umani. Attenzione: da qui seguono SPOILER sul finaleseconda stagione.The2 si è conclusa con il botto. Dopo aver rapito Sky, Sebastian haa ...

sonoioaf : RT @sapphiremwn: siamo ufficialmente nella fate the winx saga 2 era e merita tutto il successo che sta avendo. sperando che questa serie du… - _vitto_riosa_ : RT @sapphiremwn: siamo ufficialmente nella fate the winx saga 2 era e merita tutto il successo che sta avendo. sperando che questa serie du… - eualequisi : Marquei como visto Fate: The Winx Saga - 2x6 - Poor Unfortunate Souls - frasercoconut : Ieri notte ho guardato troppe puntate di fate the winx saga cazzo mi sono rovinata il sonno comunque devo commentare - Lydiant3 : RT @simacheansiaa: Ho paccato il mio gruppo di amiche con la scusa che dovevo studiare quando invece voglio guardarmi the fate -