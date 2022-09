lifestyleblogit : Fashion Hub, specialista nella Business Intelligence per il settore Fashion e Moda, rinnova la presenza al Micam gr… -

Adnkronos

ECONOMIA - Milano: prende il via la 'MilanoWeek Women's Collection. La manifestazione ... Heritagedi Mirafiori, via Plava, 80.... gli studenti delle scuole di moda che presentano le loro collezioni durante Milano Moda Graduate e i nuovi talenti in vetrina al. I designer emergenti avranno un ruolo chiave durante ... Fashion Hub, specialista nella Business Intelligence per il settore Fashion e Moda, rinnova la presenza al Micam grazie a SACE, Fashion Bank e European Brokers Sfilate, presentazioni, fiere: la moda made in Italy si mettono in mostra in un momento storico difficile, in cui i costi gravano sulle imprese tanto da pensare alla chiusura. Allo stesso tempo, ci so ...Diesel e Philosophy aprono le loro sfilate a tutti, mentre Moncler ha in programma un grande show in Piazza Duomo. Ecco come partecipare agli eventi della MFW ...