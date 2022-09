Famoso marchio di birra rilancia il VUOTO A RENDERE | Iniziativa per l’ambiente (Di lunedì 19 settembre 2022) Famoso marchio di birra rilancia il VUOTO A RENDERE Iniziativa per l’ambiente Sapevi che oggi è possibile riutilizzare la bottiglia in vetro della birra fino a 18 volte? Si tratta di un’Iniziativa che per ora riguarda principalmente il marchio Peroni, che all’interno di bar, circoli e ristoranti delle province di Bari e Taranto offre questa possibilità ai consumatori. Una volta finita la birra, infatti, è possibile riportare la bottiglia in vetro in uno di questi punti vendita. La bottiglia viene accuratamente sanificata e lavata per poi essere tranquillamente riutilizzata. Il marchio Peroni ha dunque rispolverato il concetto del “VUOTO a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 19 settembre 2022)diilperSapevi che oggi è possibile riutilizzare la bottiglia in vetro dellafino a 18 volte? Si tratta di un’che per ora riguarda principalmente ilPeroni, che all’interno di bar, circoli e ristoranti delle province di Bari e Taranto offre questa possibilità ai consumatori. Una volta finita la, infatti, è possibile riportare la bottiglia in vetro in uno di questi punti vendita. La bottiglia viene accuratamente sanificata e lavata per poi essere tranquillamente riutilizzata. IlPeroni ha dunque rispolverato il concetto del “a ...

MarxGranata : @ToreMocci1962 Sul fatto che di presidenti peggiori ce ne sono stati hai sacrosanta ragione. Sicuramente non è dei… - DavidG__ : @cicoria_e Nike. Pronunciato niche. Vittoria in greco come la statua della Nike di Samotracia. L'unica cosa che mi… - ersiliababolin : RT @seesaw_it: Quanto conta essere coerenti con i propri valori? Per Patagonia, il famoso marchio di abbigliamento outdoor, è tutto. La sce… - realfuzzy : RT @seesaw_it: Quanto conta essere coerenti con i propri valori? Per Patagonia, il famoso marchio di abbigliamento outdoor, è tutto. La sce… - Rosse91 : RT @seesaw_it: Quanto conta essere coerenti con i propri valori? Per Patagonia, il famoso marchio di abbigliamento outdoor, è tutto. La sce… -