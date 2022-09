F1 | George Russell | “Singapore dovrebbe essere adatta alla Mercedes | ora abbiamo una direzione da seguire”

(Di lunedì 19 settembre 2022)è reduce da quattro podi nelle ultime cinque gare e si sta confermando come la vera rivelazione del Mondiale di Formula Uno 2022, come dimostra il suo quarto posto nel campionato piloti davantiRossa di Carlos Sainz nonostante una vettura mediamente inferiore alle Red Bull e alle Ferrari. A Monza il giovane talento britannico dellaha chiuso in terza piazza alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc, sfruttando al meglio le penalizzazioni altrui (per cambiare power-unit) ma non riuscendo a tenere il passo della RB18 e della F1-75. “La nostra vettura non ha certo dato il meglio di sé su questo circuito. Credo checapito il perché di questa situazione e siamo contenti che questi circuiti ad alta velocità e con poca deportanza siano ormai alle spalle“, dichiara il ...

guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti in calendario visto che, come lui stesso ha fatto notare, non sarà costretto più ad affrontare gare su circuiti molto veloci. "Credo che ...Di conseguenza, la prima carta per scongiurare questo pericolo verrà dunque giocata a Marina Bay , in un periodo che sembra sorridere ai piloti del team di Brackley: Lewis Hamilton e. ... Quanto guadagna George Russell Ecco le cifre esatte La Mercedes F1 del 2022, stando alle previsioni e alle simulazioni al computer, doveva essere in grado di sbaragliare la concorrenza , ...Il pilota britannico della Mercedes è parso sollevato nell’analizzare i prossimi impegni in calendario notando l’assenza di circuiti veloci.