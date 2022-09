Eventi Roma – Al MAXXI domani Mario Rizzi incontra il pubblico per raccontare la sua Arte e le sue

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 settembre 2022) Inauguraal“A traveler with camera” (fino al 9 ottobre, ingresso libero), film screening con dieci opere di, realizzate tra il 2005 e il 2018, che rappresentano il particolare approccio dell’artista ai soggetti dei suoi film. In viaggio in territori difficili, campi profughi, case di accoglienza, piazze in rivolta tra Palestina, Turchia, Egitto,(Barletta, 1962) si muove con la sua videocamera, raccontando con attenzione ed empatia, la storia di chi ha vissuto la guerra, è stato costretto a lasciare la propria casa, subire violenze, continua a sperare e lottare per un futuro diverso. A partire dal concetto di confine in relazione al fenomeno della migrazione e ai temi dell’identità e del senso di appnenza, il lavoro di ...