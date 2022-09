Euforia Napoli, i segreti dietro il successo di San Siro contro il Milan (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver strappato tre punti di capitale importanza sul prato di San Siro ai danni del Milan Campione d’Italia. Gli azzurri tornano alla base con la consapevolezza di aver fatto un ulteriore step di maturità, dimostrando di saper gestire le varie fasi della gara e di colpire a freddo l’avversario nel momento giusto. Riavvolgendo il nastro, si può constatare come la squadra di Luciano Spalletti abbia faticato, soprattutto in avvio di primo tempo, a costruire la manovra dalle retrovie, complice un pressing ultra-offensivo attuato dalla compagine rossonera. Nonostante ciò però, il Napoli non si è disunito e ha saputo attraversare la tempesta grazie alla sapiente regia di Lobotka, faro inamovibile del centrocampo, e ai muscoli di Anguissa. Il centrocampo di Spalletti ha ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilvola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver strappato tre punti di capitale importanza sul prato di Sanai danni delCampione d’Italia. Gli azzurri tornano alla base con la consapevolezza di aver fatto un ulteriore step di maturità, dimostrando di saper gestire le varie fasi della gara e di colpire a freddo l’avversario nel momento giusto. Riavvolgendo il nastro, si può constatare come la squadra di Luciano Spalletti abbia faticato, soprattutto in avvio di primo tempo, a costruire la manovra dalle retrovie, complice un pressing ultra-offensivo attuato dalla compagine rossonera. Nonostante ciò però, ilnon si è disunito e ha saputo attraversare la tempesta grazie alla sapiente regia di Lobotka, faro inamovibile del centrocampo, e ai muscoli di Anguissa. Il centrocampo di Spalletti ha ...

