Esercitazioni e pattugliamenti Ecco l’accordo militare tra Mosca e Pechino

manfred86331038 : RT @DmitryEvic: Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estr… - fabiotempoMi : RT @DmitryEvic: Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estr… - Giovannigassma1 : RT @DmitryEvic: Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estr… - Alberto93383706 : RT @DmitryEvic: Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estr… - Alfonso39487669 : RT @andreacantelmo8: Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell… -

RaiNews

...e Russia insieme stanno svolgendo con navi da guerraa largo dell'oceano Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'estremo oriente russo e sembrerebbero avviarsi verso...congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estremo oriente russo, le marine militari delle due superpotenze e si apprestano a dar vita acongiunte, ha ... Live, guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto, giorno 208 - Mosca: attaccata a Zaporizhzhia officina per armi Usa - Mosca: attaccata a Zaporizhzhia officina per armi Usa MOSCA, 15 SET Navi da guerra russe e cinesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel Pacifico, incluso il Mare di Okhotsk, nell'Estremo oriente russo, e si apprestano a dar vita a esercitazioni c ...Vladimir Putin ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Samarcanda, in Uzbekistan. Si è trattato del loro primo faccia a faccia dall'invasione russa dell'Ucraina. Un vertice che ha l'obiettivo ...