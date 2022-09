Erano il terrore delle Asl del napoletano, arrestato il 4° componente della banda (Di lunedì 19 settembre 2022) È stato arrestato nella giornata di sabato, 17 settembre, il quarto componente della banda specializzata nelle rapine ai distretti sanitari dell’area nord di Napoli, avvenute tra i mesi di settembre 2020 e aprile 2021. Frattamaggiore, arrestato il quarto rapinatore della banda A finire in manette è stato un 41enne, arrestato dai poliziotti del Commissariato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) È statonella giornata di sabato, 17 settembre, il quartospecializzata nelle rapine ai distretti sanitari dell’area nord di Napoli, avvenute tra i mesi di settembre 2020 e aprile 2021. Frattamaggiore,il quarto rapinatoreA finire in manette è stato un 41enne,dai poliziotti del Commissariato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Furiaceca__ : Le partite in casa erano da paura puro terrore per gli avversari ma forse non vi ricordate bene, lo stadium una for… - mauroevangelis1 : @fratotolo2 Ha più il fisico da leccatore di francobolli. Immagino il terrore in quelli che erano lì con i banchetti! - Siluratore : @pietraDINciampo @FiorellaArcodi1 @FabioZfz9 @Verbal66299888 Ho fatto il militare a Torino quando c'erano le Brigat… - GBussacchetti : Malleus Maleficarum Dal 1257 al 1816 l’Inquisizione torturò e bruciò sul rogo milioni di persone innocenti. Erano a… - AntonelloAng : RT @Technofab7330: @AntonelloAng Nonno e nonna paterna fascisti, Nonno materno liberale, nonna materna socialista. Nessuno di loro ha mai f… -