Equitazione | Arianna Schivo tra i migliori azzurri al Mondiale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Bagno di folla ai Pratoni del Vivaro, per la giornata conclusiva dei Campionati del Mondo di concorso completo. Quattordicimila, entusiasti spettatori, hanno fatto da cornice ad una memorabile giornata di sport che ha incoronato la Germania, prima tra le squadre, e la britannica Yasmin Ingham con il titolo individuale. La prova di salto ostacoli ha offerto un avvincente spettacolo sportivo culminato con un inaspettato colpo di scena. Michael Jung che in sella a fischerChipmunk FRH sembrava avere la vittoria in mano, con due errori ha invece pregiudicato il suo risultato a favore della britannica al contrario artefice di un percorso impeccabile con Banzai du Loir (23,2 pn). La Germania (95,2 pn) si è comunque assicurata l’oro tra i team, davanti agli Stati Uniti d’America (100,3 pn) e la Nuova Zelanda (100,7 pn). A completare il podio individuale, al secondo posto si è classificata la ...

Giornata conclusiva per i Mondiali di2022, svolti nell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa " Pratoni del Vivaro (Roma)... Per quanto riguarda le italiane, invece,Schivo su ...Per l'Italia 30maSchivo su Quefira de L'Ormeau con 47.7 , 37° Giovanni Ugolotti su Duke of Champions con 59.3 , 46° Marco Cappai su Uter con 66.5 . Tra gli individualisti 43ma Evelina ...ROMA - Michael Jung ha dovuto superarsi oggi, ai FEI World Championships di concorso completo ai Pratoni del Vivaro. Tre ori alle Olimpiadi ...