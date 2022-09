Enrico Letta spiega che il voto di domenica è la Brexit italiana (Di lunedì 19 settembre 2022) «Il Pd oggi è il primo partito tra i giovani. La destra ha gli occhi rivolti al passato. Giorgia Meloni ha posizioni più retrograde di Marine Le Pen. Ma noi la destra la battiamo. Mi creda. Noi vinciamo». A dispetto dei sondaggi, il segretario del Partito democratico Enrico Letta dice al Foglio che da qui al 25 settembre, giorno delle elezioni, è pronto a girare l’Italia «a tappeto» e spera nella rimonta. «Non mi fermerò. Io questo Paese non lo consegnerò alla Meloni». Letta accusa Calenda e Renzi. Il loro obiettivo, dice, è «distruggere noi, attaccare la sinistra». E il punto, secondo il segretario, è che «trascurano che la sfida è contro la destra. È una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l’Italia dal resto d’Europa. Io paragono questo voto alla Brexit. È la nostra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) «Il Pd oggi è il primo partito tra i giovani. La destra ha gli occhi rivolti al passato. Giorgia Meloni ha posizioni più retrograde di Marine Le Pen. Ma noi la destra la battiamo. Mi creda. Noi vinciamo». A dispetto dei sondaggi, il segretario del Partito democraticodice al Foglio che da qui al 25 settembre, giorno delle elezioni, è pronto a girare l’Italia «a tappeto» e spera nella rimonta. «Non mi fermerò. Io questo Paese non lo consegnerò alla Meloni».accusa Calenda e Renzi. Il loro obiettivo, dice, è «distruggere noi, attaccare la sinistra». E il punto, secondo il segretario, è che «trascurano che la sfida è contro la destra. È una destra che, non ho paura di dire, staccherebbe l’Italia dal resto d’Europa. Io paragono questoalla. È la nostra ...

