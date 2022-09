Energia, Salvini: “Soldi ora. Cav e Meloni prudenti, ma sbagliano” (Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA – “Certo che ci vorrebbe un intervento dell’Ue” contro il caro Energia, ma “a qualcuno nell’Unione europea questa situazione conviene e se ne frega dell’Italia”. Lo dice Matteo Salvini a Rai Isoradio. “Meloni e Berlusconi dicono ci vuole prudenza ma le fabbriche stanno lasciando adesso in cig i lavoratori. Quindi prudenza de che? Salvini non inventa nulla, non è un genio ma contro il caro Energia fra gli interventi del governo manca quello che fanno gli altri Paesi europei che hanno messo Soldi per evitare gli aumenti. Certo, sono Soldi a debito ma è meglio mettere Soldi a debito ora che aspettare”. “E’ urgente intervenire adesso, non si può aspettare il nuovo governo che sarà in carica fra un mese e mezzo o due”, aggiunge ancora. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA – “Certo che ci vorrebbe un intervento dell’Ue” contro il caro, ma “a qualcuno nell’Unione europea questa situazione conviene e se ne frega dell’Italia”. Lo dice Matteoa Rai Isoradio. “e Berlusconi dicono ci vuole prudenza ma le fabbriche stanno lasciando adesso in cig i lavoratori. Quindi prudenza de che?non inventa nulla, non è un genio ma contro il carofra gli interventi del governo manca quello che fanno gli altri Paesi europei che hanno messoper evitare gli aumenti. Certo, sonoa debito ma è meglio metterea debito ora che aspettare”. “E’ urgente intervenire adesso, non si può aspettare il nuovo governo che sarà in carica fra un mese e mezzo o due”, aggiunge ancora. L'articolo ...

