Elodie, la cantante rompe il silenzio e confessa: le parole che non lasciano dubbi (Di lunedì 19 settembre 2022) Elodie e la confessione che non lascia dubbi, la cantante fa una rivelazione: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che qualcuno ha soprannominato l’erede di Raffaella Carrà per la sua splendida bellezza e bravura in tema artistico e dello spettacolo è proprio lei, Elodie Patrizi. La donna ha incantato il mondo dello spettacolo con le sue straordinarie performance artistiche e, questa volta, ha dimostrato la sua professionalità anche in tema recitativo nel film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio l cuore presentato al Festival di Venezia. La cantante rompe il silenzio circa una situazione personale. curiosità (foto web)La vita di Elodie non è stata di certo tutta rosa e fiori come si potrebbe pensare. La ragazza è ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 settembre 2022)e la confessione che non lascia, lafa una rivelazione: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che qualcuno ha soprannominato l’erede di Raffaella Carrà per la sua splendida bellezza e bravura in tema artistico e dello spettacolo è proprio lei,Patrizi. La donna ha incantato il mondo dello spettacolo con le sue straordinarie performance artistiche e, questa volta, ha dimostrato la sua professionalità anche in tema recitativo nel film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio l cuore presentato al Festival di Venezia. Lailcirca una situazione personale. curiosità (foto web)La vita dinon è stata di certo tutta rosa e fiori come si potrebbe pensare. La ragazza è ...

infoitcultura : Iannone-Elodie, l'amore romba. Il pilota e la cantante escono allo scoperto - _mattia_meli : elodie è un'icona, femminista, difende i diritti civili, attrice e cantante mio dio ma quanto aspettiamo a proclamarla regina #Verissimo - PersonaDentro : cioè se devo pensare che una cantante come annalisa o elodie in altri anni abbiamo fatto il secondo posto mentre lu… - ANTO_MARTINI : @NicolaPorro @CorradoOcone Giorgia è una cantante di notevole talento: peccato queste cadute di stile. Elodie non la conosco: chi è? - sunlikesme : Perché fanno cagare raga non hanno un tratto distintivo come ad esempio un cantante del calibro di mahmood che si d… -