Ellen Pompeo e Kate Walsh non si daranno il cambio in Grey's Anatomy 19: le prime foto dal set Ellen Pompeo e Kate Walsh non si daranno semplicemente il cambio in Grey's Anatomy 19, ma reciteranno insieme in almeno un episodio della nuova stagione: se la protagonista storica ha ridotto il suo impegno in scena, il volto di Private Practice è tornato come personaggio ricorrente, ma le due non si alterneranno soltanto apparendo in episodi diversi. In almeno un'occasione Ellen Pompeo e Kate Walsh interagiranno come Meredith e Addison in Grey's Anatomy 19: finora sappiamo che la protagonista apparirà nei primi 8 episodi della stagione, per poi uscire di scena e tornare solo per il finale, nel frattempo Addison tornerà tra i corridoi del Grey Sloan

