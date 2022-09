Elisabetta | Obama | “Cortese e senza fronzoli | mi ricordava mia nonna”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non avrebbe potuto essere più gentile ed attenta con me e Michelle”. Così Barackricorda il suo incontro con la Regina, nel primo anno della sua presidenza nel 2009, in un video pubblicato sui social nel giorno dei funerali della monarca britannica. L’ex presidente la ricorda come “estremamente, ma, mimolto mia”. “Quando stavamo appena iniziando a muoverci nella vita da presidente e first lady, lei ci ha accolti con straordinaria generosità”, ricorda ancorache poi racconta di un secondo invito della Regina, questa volta rivolto a Michelle e le figlie, Sasha e Malia. “Buckingham Palace mi contattò per dire che sua Maestà aveva invitato Michelle e le due ragazze per un ...

Apparentemente andava molto d'accordo con Barack, un presidente degli Stati Uniti che (... L'unico clanger che ricordo che la regina abbia abbandonato è stato quando si è riferita ... Tra gli appuntamenti più importanti in cui II ha tirato fuori dallo scrigno le clips si ricordano le celebrazioni per il Diamond Jubilee nel 2012, la visita a Londra degli nel 2016 e ... Sovrani, capi di Stato e di governo di tutto il mondo hanno riprogrammato le proprie agende per non mancare. E s'è fatta geopolitica, come dimostrano i ...