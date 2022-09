Elisabetta II, Re Carlo III in lacrime ai funerali della madre, ecco cosa ha scritto nel biglietto che ha lasciato sul feretro (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ probabilmente il giorno più triste degli ultimi tempi, quello di oggi a Londra. Si è tenuto infatti l’ultimo addio alla regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Il rito funebre ha ovviamente seguito un preciso protocollo che si è dispiegato nell’arco di 13 ore, inaugurato alle 6,30 ora locale – le 7,30 in Italia. E’ partito dalla chiusura dell’omaggio popolare al feretro esposto a Westminter Hall e chiuso dalla sepoltura nell’Abbazia del castello di Windsor. Alla cerimonia, presenti più di 2.000 personalità, tra cui reali e leader mondiali in rappresentanza di circa 200 Paesi. Tra questi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella – con la figlia Laura – ha dato l’ultimo saluto alla Regina. Tra loro anche il presidente francese Emmanuel Macron e la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ probabilmente il giorno più triste degli ultimi tempi, quello di oggi a Londra. Si è tenuto infatti l’ultimo addio alla reginaII, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Il rito funebre ha ovviamente seguito un preciso protocollo che si è dispiegato nell’arco di 13 ore, inaugurato alle 6,30 ora locale – le 7,30 in Italia. E’ partito dalla chiusura dell’omaggio popolare alesposto a Westminter Hall e chiuso dalla sepoltura nell’Abbazia del castello di Windsor. Alla cerimonia, presenti più di 2.000 personalità, tra cui reali e leader mondiali in rappresentanza di circa 200 Paesi. Tra questi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella – con la figlia Laura – ha dato l’ultimo saluto alla Regina. Tra loro anche il presidente francese Emmanuel Macron e la ...

Agenzia_Ansa : Tra i fiori deposti sulla bara della Regina è stato notato un biglietto con la scritta 'In amorevole e devota memor… - SkyTG24 : Re Carlo III durante il funerale di Stato per la Regina Elisabetta II In onda ora su Sky Tg24 lo speciale Addio a… - RaiNews : I fiori della corona posata sulla bara della Regina Elisabetta sono stati raccolti nelle residenze reali che lei pi… - infoitinterno : Funerali regina Elisabetta II, Re Carlo le dedica l'ultimo saluto - Paola40207413 : RT @rossotizianojpg: Ho trovato questa gif adorabile dell'incoronazione di Elisabetta e del principe consorte che sistemano i capelli a Car… -